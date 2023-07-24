Устранить неприятный запах с ковра можно 2 копеечными ингредиентами

Иногда ковер воняет буквально так, как грязные носки

Помимо несомненных преимуществ в плане комфорта и мягкости, ковровые покрытия также имеют ряд недостатков. Они способны накапливать пыль, шерсть и другие загрязнения, а при недостаточной уборке могут стать источниками размножения бактерий.

Со временем ковер становится подвержен неприятному запаху. Самый простой способ – отнести ковер в химчистку, но не спешите отдавать свои деньги. Есть менее дорогостоящий способ устранить отталкивающий "аромат" с коврового покрытия. Нужны только два недорогих ингредиента — уксус и эфирное масло с запахом лаванды, пишет pixelinform.

Как убрать неприятный запах с ковра

В первую очередь, приготовьте раствор, смешав одну часть уксуса с двумя частями воды, и после этого добавьте несколько капель эфира. Затем перелейте полученное средство для удаления запаха в распылитель и нанесите на ковер.

Далее, оставьте напольное покрытие на несколько часов, чтобы раствор впитался в волокна и начал своё действие. По истечении указанного времени вам останется только выбить или пропылесосить ковер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать домашнюю смесь, которая удалит пыль и другую грязь с ковра. Чистка займет не более 30 минут.