Избавляем сковородку от толстого слоя нагара: поможет всего один продукт
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Загрязнения будут выводиться с легкостью
Есть множество способов, которые позволят избавить сковородку от нагара, в одном из них эксперты рекомендуют применить подсолнечное масло, которое часто и является "виновником" загрязнений.
В материале Fakty хозяйкам подсказали хитрость, с помощью которой сковородке можно вернуть первозданный вид. При этом вы потратите минимум усилий и средств.
Как очистить сковородку от нагара
Прежде чем приступить к выведению загрязнений, сковородку следует подготовить. Для этого возьмите подсолнечное масло и влейте в грязную посуду, так чтобы образовался толстый слой. Потом сковородку отправьте в духовку на 30 минут. Этот метод поможет сильно размягчить нагар, чтобы потом с помощью кухонной губки вы с легкостью удалили его с поверхности.
Как только сковородка остынет, можно приступать к процедуре. Но масло необходимо слить. Загрязнения с посуды будут выводиться с легкостью и не потребуется долго тереть поверхность.
"Телеграф" писал ранее, с помощью какого средства можно отмыть даже самую грязную посуду. Эксперты подсказали действенный метод.