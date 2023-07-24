Избавляем сковородку от толстого слоя нагара: поможет всего один продукт

Загрязнения будут выводиться с легкостью

Есть множество способов, которые позволят избавить сковородку от нагара, в одном из них эксперты рекомендуют применить подсолнечное масло, которое часто и является "виновником" загрязнений.

В материале Fakty хозяйкам подсказали хитрость, с помощью которой сковородке можно вернуть первозданный вид. При этом вы потратите минимум усилий и средств.

Как очистить сковородку от нагара

Прежде чем приступить к выведению загрязнений, сковородку следует подготовить. Для этого возьмите подсолнечное масло и влейте в грязную посуду, так чтобы образовался толстый слой. Потом сковородку отправьте в духовку на 30 минут. Этот метод поможет сильно размягчить нагар, чтобы потом с помощью кухонной губки вы с легкостью удалили его с поверхности.

Как только сковородка остынет, можно приступать к процедуре. Но масло необходимо слить. Загрязнения с посуды будут выводиться с легкостью и не потребуется долго тереть поверхность.

"Телеграф" писал ранее, с помощью какого средства можно отмыть даже самую грязную посуду. Эксперты подсказали действенный метод.