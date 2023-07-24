Какая одежда привлекает комаров: эти цвета лучше не носить летними вечерами

Комары любят некоторые цвета сильнее других

В летнее время года любой выход на улицу утром или вечером чреват встречей с назойливыми комарами, которые в это время суток вылетают на поиски пищи. Чтобы избежать встречи с ними можно воспользоваться специальными средствами, а также правильно подобрать цвет одежды.

Как говорится в материале Express, комары предпочитают темные цвета, а потому если вы любите носить черную или темно-синюю одежду, то вы попадете в "прицел" этих насекомых с большей долей вероятности.

Так эксперты отмечают, что это связано с тем, что эти цвета быстрее разогреваются на солнце и способны дольше хранить тепло, которое и привлекает комаров.

К слову, они также отмечают, что отказ от темных цветов также поможет отпугнуть комаров с вашего земельного участка. "Осветлить" его помогут светлые цветы и белая внешняя мебель.

Впрочем, есть и еще один цвет, который привлекает кровососов — красный. Это неудивительно, так как эти насекомые способны видеть красный пигмент на нашей коже.

То есть, если вас раздражают комары, то в утреннее и вечернее время суток стоит надевать белую или светлую одежду.

Как сообщалось ранее, комары также очень не любят некоторые виды растений, которые отлично подойдут для того, чтобы высадить их возле дома.