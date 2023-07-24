Как замаскировать седые брови: краска не понадобится

Не обязательно вырывать седые волосинки или ежедневно красить брови косметикой

Рано или поздно приходится столкнуться с тем, что брови начинают седеть. Сначала появляется буквально 1-2 бесцветных волоска, а потом их становится все больше. В таком случае не обязательно хвататься за пинцет, покупные красители или косметику.

Замаскировать седину бровей можно с помощью натуральных средств, пишет Elespanol.

Почему появляется седина в бровях

Как и в случае с волосами, седина бровей является естественным процессом, связанным со старением. Волосы и брови получают свой цвет от пигмента меланина, вырабатываемого меланоцитами. Со временем меланоциты могут снижать свою активность и выработку меланина, что приводит к постепенной потере цвета и появлению седых волос.

Но помимо старения есть и другие факторы, которые могут способствовать преждевременному появлению седины — это дело генетики. Если у ваших близких родственников в раннем возрасте появились седые брови, возможно, вы тоже столкнетесь с этим явлением.

Как покрасить седые брови натуральными средствами

Окрашивание бровей с помощью натуральных средств может показаться сложной задачей. Но на самом деле с помощью продуктов можно добиться естественного вида после окрашивания.

Необходимые ингредиенты:

Кофе

Какао порошок

Мед

Кокосовое масло

Как приготовить натуральный краситель для бровей

В емкости смешайте несколько измельченных кофейных зерен, столовую ложку какао-порошка и немного кокосового масла. Затем добавьте немного меда для улучшения прилипания и перемешайте до получения однородной массы.

Перед использованием средства помните о мерах предосторожности. Убедитесь, что у вас нет аллергии ни на один из компонентов. Прежде чем наносить средство на бровь, сделайте тест на небольшом участке кожи.

Также избегайте попадания смеси в глаза. Если это произойдет, не забудьте немедленно промыть их водой.

Прежде чем наносить средство, обязательно нанесите вазелин вокруг брови, чтобы не испачкать кожу. Затем с помощью маленькой кисточки аккуратно нанесите смесь на брови. Оставьте действовать примерно на 20 минут или дольше, если вы хотите, чтобы цвет получился темнее, или меньше времени, если вы хотите, чтобы результат был светлее.

Чтобы поддержать и сохранить результат повторяйте процедуру каждую неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие натуральные средства помогут скрыть седину.