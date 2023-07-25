Как готовят куриные крылышки в дорогих ресторанах: этот хруст сведет с ума любого

За этим лайфхаком будут охотиться все ваши знакомые!

От куриных крылышек с хрустящей корочкой вряд ли сможет кто-то отказаться. Их можно как жарить, так и запекать, маринуя в разнообразных соусах, но вот хрустящая корочка получается не всегда.

Ее можно сделать с помощью одного секретного ингредиента, который точно найдется на вашей кухне. Рассказываем вместе с "Главредом", как приготовить куриные крылышки с умопомрачительной корочкой.

Как приготовить хрустящие крылышки в духовке

Вам поможет одно копеечное средство — крахмал. Именно благодаря ему крылышку крылышки становятся бесподобными: их мясо просто тает во рту, а золотистая корочка приводит всех в восторг.

Для начала каждое крылышко разрежьте на две части и замаринуйте. Накройте миску с крылышками пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.

На следующий день выложите крылышки на дощечку и посыпьте на них картофельный или кукурузный крахмал с обеих сторон. Не жалейте крахмала — ведь именно он сделает корочку просто фантастической.

Застелите противень пергаментом. Выложите на него куриные крылышки и поставьте в духовку. Выпекайте их при температуре 200 градусов примерно 40 минут. Противень с крылышками лучше ставить на верхние уровни духовки.

По истечению указанного времени доставайте крылышки из духовки и вместе с любимым соусом подавайте близким. Приятного аппетита!