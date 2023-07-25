Укр

Смажьте цепочку сливочным маслом — и станет одной проблемой меньше

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Цепочка больше не будет рваться
Цепочка больше не будет рваться. Фото Freepik

Хитрость, которая точно не повредит украшение

Длинные ювелирные изделия, такие как цепочки и браслеты, имеют свойство запутываться. И их владельцы часто судорожно реагируют на это, сильно дергая украшение, надеясь решить проблему силой. В результате звенья могут повредиться или даже поломаться.

Если подходить к распутыванию цепочки осторожно и умело, можно избежать повреждений и аккуратно распутать украшение. Стоит обратить внимание на простой и несложный совет, который поможет разрешить проблему с запутавшейся цепочкой, пишет ukr.media. Поможет легко и просто справиться с этой проблемой самое дешевое сливочное масло.

Как распутать цепочку

Для того чтобы распутать узел, нужно нанести небольшой кусочек сливочного масла на узелок и осторожно развязать его, приподняв шпилькой или иглой. Этот метод позволит распутать узел, не повредив изделие.

Ранее "Телеграф" писал, что есть много методов, позволяющих определить подлинность серебра в домашних условиях. Также мы рассказывали, как предотвратить почернение серебряных украшений. С одним способом будет сверкать, как и прежде.

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#Украшения #Сливочное масло #Ювелирные изделия #Лайфхак #Цепочка