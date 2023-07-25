Не только для укладки волос: как креативно использовать фен в быту

Фен может выручить в работе по дому

Для большинства людей фен — это простой инструмент, используемый для сушки и придания формы волосам. Но на самом деле у этого универсального предмета есть множество других применений.

"Телеграф" расскажет, для чего можно использовать свой фен, кроме сушки волос.

1. Сушка одежды

Во время спешки феном можно высушить пару носков или нижнее белье.

2. Замена утюга

Фен можно использовать для разглаживания небольших складок на одежде. Это идеально подходит для тех случаев, когда у вас нет утюга и вам нужно, чтобы вещь выглядела опрятно. Распылите немного воды на футболку из пульверизатора и включите фен. Складки будут исчезать прямо на глазах.

3. Растяжка обуви

Фен можно использовать, чтобы растянуть слишком тесную обувь. Это займет всего лишь несколько минут. Все, что вам нужно сделать, это надеть обувь поверх пары толстых носков и нагреть пару феном. Материал смягчится и растянется.

4. Удаление липких следов

Фен поможет убрать липкие остатки с поверхностей. Используйте его, чтобы размягчить клей на ценниках, книжных наклейках, скотче и пластыре. Благодаря такому способу удаления наклеек на предметах не останется липких следов.

5. Удаление свечного воска

При попытке отскоблить свечной воск с поверхности можно легко ее повредить. Вместо этого размягчите пролитый воск феном и промокните его бумажной салфеткой.

6. Удаление следов карандаша с обоев

Дети любят рисовать на стенах. Если для творчества они использовали восковые карандаши, удалить их следы с обоев можно достаточно просто. Подуйте феном на рисунок и сотрите следы карандаша тряпкой.

7. Надувание матраса

Обрезанную пластиковую бутылку нужно разместить возле отверстия для надувания матраса. Внутрь нужно поместить фен и подуть холодным воздухом. В считанные минуты матрас надуется.

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