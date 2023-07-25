Как избавиться от сырости и плесени в доме: эти растения справятся в кратчайшие сроки

И красиво, и от плесени не останется и следа

Плесень образуется, когда помещение плохо проветривается, что является симптомом серьезных проблем с гидроизоляцией. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как астма, аллергия, раздражение, воспаление, кожная сыпь и респираторные заболевания, поэтому проблему нужно решать быстро.

Чтобы предотвратить появление плесени и защитить свое здоровье, разместите эти растения по всему дому, даже в ванной, что уменьшит появление грибка на стенах. Об этом пишет santeplus.

Как избавиться от сырости и плесени в доме

Аспарагус:

Они впитывают влагу при размещении в ванной комнате. Это многолетние и кустистые растения. Поддерживайте температуру от 7° до 25°, потому что несколько градусов ниже могут убить его. Этим растениям нужно минимум света, но будьте осторожны, никаких прямых солнечных лучей.

Бегонии:

Это очень красочные растения, прекрасно подходящие для любой комнаты дома. Будьте осторожны, не оставляйте их на морозе. Поддерживайте более или менее постоянную температуру, потому что бегонии ненавидят слишком низкие температуры. Их можно разместить где угодно, в том числе и на кухне.

Аспидистры:

Это растения, которые помогут вам поглотить всю влажность в вашем доме. За ними очень легко ухаживать, если у вас не так много времени, чтобы заботиться о них.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от плесени в ванной комнате. Эксперты подсказали простой, но действенный метод.