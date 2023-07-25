Потребуется всего две минуты: как освободить память на смартфоне, ничего не удаляя

Когда память заполняется, устройство начинает "тормозить"

Есть множество способов, которые помогают ускорить работу мобильного устройства, одним из них является очистка памяти. Если она заполнена, то смартфон начинает работать медленнее, а некоторые приложения и вовсе перестают открываться. Но не спешите расстраиваться.

Эксперты в материале УНИАН рассказали, как можно быстро избавиться от этой проблемы, сохранив при этом все свои фотографии, видео и другие файлы, сохраненные на гаджете.

Как освободить память на смартфоне

Если вы активный пользователь Telegram или WhatsApp, тогда проблема может скрываться именно в этих мессенджерах, потому что они могут автоматически сохранять изображения и видео, которые появляются в группах и переписках. Это все сильно забивает память смартфона и по большому счету эта информация лишняя.

Чтобы избавиться от этих файлов, нужно нажать опцию "Очистка кэша", найти ее в Telegram можно в "Настройках" — "Данные и память" — "использование памяти" — "Очистить кэш". Просто нажмите и память вашего устройства освободиться за считанные минут. Такую же процедуру можно повторить и с WhatsApp.

Эксперты говорят, что программы периодически нужно чистить от "мусора", ведь вы за две минуты освободите на своем телефоне несколько гигабайт памяти и это при том, что личные файлы удалять не нужно, все остается на своих местах.

"Телеграф" писал ранее, какой параметр активировать на смартфоне, чтобы увеличить его автономность. Пользователям подсказали самый простой трюк.