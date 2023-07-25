Один "секретный" ингредиент при стирке вернет мягкость полотенцам: копеечный трюк

Ловкий трюк уберет "корочку" на полотенцам

После нескольких стирок полотенца уже не такие мягкие, пушистые и шелковистые. Решить проблему с жесткой тканью и "корочкой" на волокнах можно с помощью одного дешевого подручного ингредиента.

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, постирайте их со средством, которое точно найдется на вашей кухне. О действенном лайфхаке пишет Express.

Часто полотенце может стать хрустящим из-за слишком большого количества смягчителя ткани, стирки изделий в горячей воде, недостаточного количества моющего средства и сушки вещей на воздухе, а не в сушильной машине. Самая частая причина, которая ведет к загрубению волокон, чрезмерная доза кондиционера для белья, при стирке полотенец это средство лучше не использовать вовсе.

Лайфхак для стирки полотенец

Обычный столовый уксус часто применяется в бытовых целях, выручит он и при стирке полотенец. Это копеечное средство удалит излишки порошка на волокнах ткани, благодаря чему полотенца снова будут мягкими.

Необходимо добавить 20 мл уксуса прямо в барабан стиральной машины, загрузить полотенца и включить стирку. Ловкий трюк всего за один раз вернет пушистость и шелковистость полотенцам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства помогут отбелить старые полотенца и убрать желтый налет с изделий. После необычной хитрости полотенца будут как новые.