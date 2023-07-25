Станет только хуже: как нельзя избавляться от неприятного запаха из обуви

От некоторых способов лучше вообще отказаться

Неприятный запах из обуви причиняет дискомфорт не только человеку, который ее носит, но и окружающим. Из-за этой проблемы возникает множество неловких ситуаций и поэтому она требует скорейшего разрешения.

При попытке избавиться от амбре из обуви нужно помнить, что не все средства для этого подходят. Также стоит соблюдать особую осторожность даже с теми средствами, которые действительно избавляют от неприятного запаха.

На первый взгляд может показаться, что от вони из обуви помогут духи или освежитель воздуха. На самом деле применение таких средств только ухудшит ситуацию.

Не следует заливать в обувь все средства подряд. Таким образом можно испортить стельку, а неприятный запах зачастую становится даже сильнее.

Для избавления от неприятного запаха нужно обеззаразить обувь. Но не используйте для этого технические токсические промышленные средства. Ядовитые испарения и остатки средства на внутренней части пары могут привести к проблемам со здоровьем.

При использовании дезинфицирующих средств помните, что они не должны попадать на наружную часть пары, так как это может привести к повреждению верхнего материала.

Также стоит учесть, что после обработки любыми средствами обувь нужно хорошо просушить. Никогда не обувайте ее до завершения обработки и когда внутренняя сторона еще не высохла.

Ранее "Телеграф" делился проверенным и простым способом избавления от неприятного запаха в обуви.