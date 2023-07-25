Что вылить в канализацию, чтобы прочистить сток: советы сантехника

Специалист поделился проверенными лайфхаками, которые помогут разблокировать любой засор

В раковинах, душевых кабинах и ванных часто образуются засоры, которые легко прочистить в домашних условиях. Канализацию забивают остатки моющих средств, волосы, пища и жир, однако подручные средства разблокируют сток.

О том, как быстро прочистить канализацию, рассказал специалист по сантехнике компании My Plumber Гарри Ноулз. Его советы публикует Express.

Способы прочистки засора

Самый простой и быстрый метод разблокировки стока – кипяток. Закипятите воду в кастрюле или чайнике, а затем вылейте в трубу. Повторите манипуляцию.

Действенная смесь против засоров – пищевая сода и уксус. Высыпьте полстакана пищевой соды в канализацию, а затем добавьте полстакана уксуса. Реакция с шипением устранит засор. Оставьте смесь на 15-30, а затем промойте слив горячей водой.

Отлично помогает в прочистке канализации комбинация соли и горячей воды. Смешайте полстакана соли с кипятком и вылейте в канализацию. Кухонный ингредиент поможет растворить жир, а горячая вода смоет его. Повторите процесс, если необходимо.

В более сложных случаях засорения канализации сантехник советует задействовать сочетание пищевой соды и соли. Смешайте полстакана пищевой соды с половиной стакана соли, затем вылейте смесь в канализацию и дайте ей отстояться в течение нескольких часов, прежде чем смыть горячей водой.

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