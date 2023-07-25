Швы будут сиять уже через 20 минут: чем нужно натереть плитку в ванной

Подручные средства удалят с затирки любые пятна

Плиточные швы часто становятся грязными и серыми, а в ванной комнате даже может развиваться грибок. Чтобы затирка была чистой, нужно натереть ее самодельной смесью из компонентов, которые легко найдутся в доме.

Отбелить швы между плиткой всего за 20 минут поможет эффективный лайфхак. Об этом рассказывает издание Express.

Так, для приготовления действенной смеси для затирки понадобится одна чашка пищевой соды, одна треть чашки перекиси водорода, одна столовая ложка жидкости для мытья посуды и щетка. Такая чистка эффективна, как и использование бытовой химии, однако в разы дешевле, безопаснее и лучше для окружающей среды. Пищевая сода сработает как натуральный абразив и отбеливатель, а перекись водорода удалит пятна (только не наносите ее на полированный мрамор).

Как очистить швы между плиткой? Нанесите самодельное средство на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. Протрите чистой губкой плитку, вы увидите, что затирка будет сиять.

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