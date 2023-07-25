Трудиться станет легче: простые советы, как спастись от жары на работе

Если придерживаться этих советов, то работать в жаркий летний день станет легче

Летом хочется не только комфортно уснуть в жаркой комнате, но и продуктивно работать днем. Высокие температуры приносят дискомфорт как офисным работникам, так и тем, кто работает на улице.

На портале Work.ua дали несколько советов и тем, и другим, как же спастись от жары во время работы. Всего несколько простых правил помогут сделать рабочие будни летом комфортными.

Помимо общих советов касательно обязательного ношения головного убора и солнцезащитных очков, одежды из легкой ткани, отказа от чрезмерного количества косметики и кремов, а также употребления воды без газов и легких фруктов, есть отдельные советы для каждой из профессий.

Так, грузчики, строители, парковщики и другие рабочие часто вынуждены носить униформу, независимо от того, какая погода на улице. Это требования техники безопасности. Чтобы спастись от жары, для рабочих подобных профессией есть несколько советов:

Берите на работу большой запас воды, чтобы пить и умываться. Если есть возможность, купите портативный холодильник, чтобы под рукой всегда были прохладные напитки.

Всегда носите с собой влажные салфетки, чтобы протирать лицо или тело от пота и грязи.

Делайте перерыв каждый час на 10 минут, или каждые два часа на 15 минут. Отдых в жару особенно важен.

Если есть возможность, старайтесь работать там, где есть тенек, чтобы минимизировать шансы солнечного удара. Если такой возможности нет, то хотя бы время от времени заходите в тень.

Если вы работаете в автомобиле, то купите солнцезащитные шторки на окна. Они помогут снизить температуру в кабине на 5–7 градусов.

Если же вы работаете в офисе, в котором нет кондиционера или вентилятора, то оптимальным решением будет все же установка этих приборов. Если же такой возможности нет, то помогут следующие советы:

По возможности планируйте день так, чтобы все важные встречи и другие рабочие моменты приходились на первую половину дня, когда температура воздуха недостаточно высока.

Поставьте на рабочий стол емкость с водой, чтобы она при испарении охлаждала воздух. Это может быть аквариум с рыбками или что-нибудь другое.

Также можно купить обычный пульверизатор и время от времени опрыскивать воздух холодной водой, чтобы остудиться.

Чаще мойте руки в прохладной воде. Вдобавок к этому можно намочить мочки ушей — это позволит вашему телу немного остыть.

Подумайте над тем, как бы закрыть окна от попадания солнечных лучей. К примеру, можно заклеить стекла фольгой или купить жалюзи.

Чаще проветривайте помещение и устраивайте сквозняк.

Настоящим спасением не только на работе, но и по пути на нее и с нее станет веер и бутылка холодной негазированной воды.

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