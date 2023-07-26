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Хитрости, о которых мало кто знает: как правильно хранить огурцы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Из свежих огурцов можно приготовить много вкуснятины
Из свежих огурцов можно приготовить много вкуснятины. Фото pixabay.com

Вам не придется часто бегать в магазин за свежими овощами

После покупок свежих фруктов и овощей большинство людей озабочены тем, чтобы хранить их правильно. Ведь в ином случае через пару дней придется опять бежать в магазин за свежими.

Неправильное хранение приведет к тому, что продукты быстро потеряют полезные свойства и испортятся. Вместе с theLime расскажем, как правильно хранить огурцы, чтобы продлить их "жизнь" до 3-4 недель.

Какие огурцы подходят для длительного хранения

Выбирайте плоды с плотной кожурой, а не тепличные. Не стоит брать водянистые огурцы с тонкой кожурой, огурцы-переростки и тепличные сорта быстрого созревания. Их рекомендуется хранить не более 3-4 дней.

На огурцах не должно быть повреждений, иначе они быстро испортятся. Мытье овощей перед тем, как отправить в холодильник, также может сократить их "жизнь".

Способы хранения огурцов в холодильнике

Для первого способа сложите огурцы в полиэтиленовый пакет и сверху накройте влажной марлей. Если оставите пакет открытым, плоды будут храниться свежими около 10 дней.

Еще один действенный способ — обернуть каждый огурец бумажной салфеткой и поместить в целлофановый пакет. Таким образом можно сохранить свежесть овощей до двух недель.

Огурцы можно хранить в воде. Просто налейте в емкость холодную воду так, чтобы она на 1-2 см покрывала овощи. Положите огурцы хвостиками вниз и поставьте в холодильник. Не забывайте менять воду раз в день, и таким образом огурцы могут сохранять свою свежесть до 3-4 недель.

Помочь сохранить свежесть овощей вам может яйцо. Просто обмажьте вымытые огурцы яичным белком, и благодаря этому способу огурцы не будут портиться долгое время.

Как нельзя хранить огурцы

Не упаковывайте огурцы в целлофан без доступа воздуха — в таком случае они начнут портиться через 2-3 дня. Также не стоит хранить овощи вместе со спелыми плодами, выделяющими этилен (бананы, груши, абрикосы, картофель, яблоки) – под его влиянием огурцы начинают быстро созревать.

Храните огурцы правильно, готовьте из них освежающий салат и наслаждайтесь! Приятного!

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