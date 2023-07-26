Быстро и безопасно: хитрость, которая поможет вывести черную плесень из ванной всего за 30 минут

Натуральные продукты могут решить эту проблему.

Из-за влажности плесень оседает на стыках плитки в душевой, на потолке или на стенах вашей ванной комнаты. Чтобы удалить его, обычные моющие средства, безусловно, эффективны, но могут быть вредны для вашего здоровья. К счастью, есть более натуральные решения проблемы.

Плесень быстро и легко распространяется во влажных местах, таких как ванная комната. Помимо порчи интерьера, плесень может нанести вред вашему здоровью. Поэтому ее необходимо ликвидировать как можно быстрее. Хитрость на основе уксуса и пищевой соды позволяет безопасно избавиться от этой проблемы, пишет santeplus.

Как вывести черную плесень из ванной

Чтобы удалить плесень, которая поселилась на швах плитки в вашей ванной комнате, вы можете воспользоваться этим естественным приемом. Для этого вам понадобится пульверизатор, уксус и пищевая сода.

Начните с приготовления пасты из пищевой соды и небольшого количества воды, затем нанесите ее на зараженную плесенью поверхность. Оставьте действовать на пятнадцать минут, прежде чем обрызгать уксусом. Произойдет химическая реакция, которая позволит удалить пятна черной плесени.

Оставьте раствор еще на пятнадцать минут, а затем смойте теплой водой, почистив пораженные участки старой зубной щеткой.

"Телеграф" писал ранее, как почистить слив в раковине. Есть подручные продукты, которые справятся с проблемой за считанные минуты.