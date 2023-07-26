Засаленные конфорки плиты снова будут как новые: простая смесь, которая вернет их к жизни

Это быстрый, простой и экономичный метод.

Каждый раз, когда вы пользуетесь плитой, ваши приготовления оставляют разводы, брызги и пятна. В то время как очистка плиты кажется невероятно сложной задачей, есть простая хитрость, которая облегчит уборку.

На варочной панели может скапливаться много остатков жира и брызг, которые могут быстро стать раздражающими, если вы не уберете их сразу, пишет santeplus. Чтобы удалить эту грязь, прилипшую к конфоркам, мы предлагаем бабушкин совет, в котором используется разумное сочетание экологических и натуральных продуктов.

Как очистить конфорки плиты от жира и грязи

Вам понадобится только нашатырный спирт. В полиэтиленовый пакет положите горелки и добавьте 1/4 стакана средства. Этого количества достаточно, потому что в основном вам понадобятся пары аммиака, которые горелки будут поглощать при запечатывании пакета.

Оставьте конфорки в пакете с нашатырем на ночь в раковине, а затем откройте на следующий день. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы проветрить кухню.

Ваши горелки должны быть намного чище, и все, что вам нужно будет еще сделать, это протереть их влажной губкой, а затем промыть под проточной водопроводной водой, чтобы удалить следы аммиака.

"Телеграф" писал ранее, с помощью какого средства можно отмыть даже самую грязную посуду. Эксперты подсказали действенный метод.