Как пережить жару без кондиционера: наклейте на окна эту доступную вещь

Этот лайфхак не требует дополнительных затрат

Кондиционер – самый эффективный и надежный способ охладить квартиру в сильную жару. Но если это чудо техники отсутствует в помещении, приходится идти на хитрости и использовать для создания прохлады подручные средства.

Дешевой альтернативой кондиционеру может стать пузырчатая пленка, которая используется для упаковки хрупких предметов при транспортировке.

Чтобы спастись от жары, нужно наклеить пузырчатую пленку на стеклопакет и раму, особенно, если она сделала из металла. Пленка будет сохранять прохладу в помещении за счет улучшения теплоизоляции окна. Благодаря карманам воздуха она создает мощный барьер и работает точно также как двойной стеклопакет, имеющий воздушный карман между 2 стеклами. Слой воздуха имеет высокие теплоизолирующие свойства и поэтому эффективно замедляет поступление жары внутрь помещения, пишет Техдом.

Как правильно наклеить пленку на окно

Измерьте окно по вертикали и горизонтали и сделайте бумажный шаблон на основе полученных измерений.

Разрежьте пузырчатую пленку, используя бумажный шаблон на необходимые заготовки.

Чистое стекло окна со стороны помещения при помощи пульверизатора смочите водой.

Нанесите пленку на увлажненную поверхность окна выступающими пузырьками к стеклу. Добавьте в воду несколько капель глицерина, чтобы пленка хорошо прилипала к стеклу.

В отличие от фольги, которую также иногда клеят на окно, чтобы спастись от жары, пузырчатая пленка пропускает солнечный свет. К тому же она не рвется так быстро и может быть повторно использована несколько сезонов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как создать прохладу в комнате с помощью полотенца.