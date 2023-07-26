Как замаскировать седину не выходя из дома: простой способ

Не для всех седые волосы являются синонимом стиля

Седина — один из самых очевидных признаков старения. Хотя седые волосы периодически и становятся трендом, далеко не все чувствуют себя уверенно и пытаются их закрасить. Для этого традиционно обращаются к покупным красителям. Но справится с задачей можно и с помощью продуктов, которые есть на кухне.

Описанный ниже способ подойдет тем, у кого только появляется седина и кто не хочет использовать краски с химическими веществами.

Для окрашивания понадобится розмарин. Это ароматное растение давно используется в средствах по уходу за волосами Его регулярное использование может помочь временно скрыть седые волосы.

Как пишет Elespanol, розмарин содержит антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, повреждающие клетки волос и волосяные фолликулы. Это часто связано с улучшением общего состояния волос при уменьшении появления седины.

Также розмарин помогает стимулировать кровообращение в коже головы, что, в свою очередь, способствует здоровому росту волос и помогает дольше сохранять их естественный цвет.

Это ароматное растение также обладает естественными осветляющими свойствами, благодаря чему седина становится намного меньше.

Перед использованием средства проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии!

Как закрасить седину в домашних условиях с помощью розмарина

Вам понадобятся:

2 столовые ложки сушеных или свежих листьев розмарина

2 чашки воды

Приготовление:

В небольшой кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды.

Когда вода закипит, добавьте в горячую воду сушеные или свежие листья розмарина.

Уменьшите огонь и дайте розмарину настояться в горячей воде в течение 5-10 минут.

По истечении этого времени снимите кастрюлю с огня и дайте смеси полностью остыть.

Когда настой полностью остынет, процедите его, чтобы отделить листья розмарина от жидкости.

Настой розмарина можно использовать в качестве ополаскивателя после каждого мытья волос или, по крайней мере, несколько раз в неделю, в зависимости от ваших предпочтений, типа и цвета ваших волос.

Важно помнить, что настой розмарина — это мягкий и натуральный очищающий настой, который может улучшить внешний вид ваших волос. Но он не сможет полностью избавить от седых волос, а только на время замаскировать седину.

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