Распространенное заблуждение: учтите эту деталь — и омлет всегда будет пышным и высоким

Многие делают так, и ошибаются

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить пышный и правильный омлет вкусно и сытно, а еще и полезно. Но есть одно распространенное заблуждение, которое многие допускают.

Для приготовления пышного омлета нужно знать не только правильные пропорции продуктов, но, как оказалось, некоторые кулинарные секреты. На ProstoWay рассказали о главной "омлетной" ошибке кулинаров. Она касается взбивания яиц для омлета.

Как готовить омлет

Казалось бы, именно взбитые белки дают омлету великолепие. С этой точки зрения, чем лучше они сбиты, тем пышнее будет омлет. Поэтому для многих кажется логичным использовать миксер или блендер.

Но действительно секрет приготовления пышного высокого омлета не в этом. Главное – пропорция. Следует взять 30 мл молока на одно яйцо среднего размера. Яйца должны быть комнатной температуры. Их перемешивают вилкой или максимум – ручным венчиком. Использовать мощные девайсы вроде миксера не стоит – это не бисквит.

Омлет жарит на хорошо разогретой сковороде. Как только вылили массу – огонь следует убавить и накрыть крышкой. Пока блюдо полностью не схватится, открывать крышку нельзя, иначе омлет может опасть. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный картофельный омлет, но там несколько иной алгоритм приготовления.