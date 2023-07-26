Не заметите ни одной мухи и мошки: как отпугнуть насекомых от дома

Надоедливые насекомые летом доставляют массу неудобств

В летнее время в доме появляется больше нежелательных насекомых, включая мух и мошек. Однако справиться с паразитами можно с помощью самодельной ловушки, не используя химикаты-репелленты из магазина.

Чтобы избавиться от плодовых мушек в жилище, установите необычную приманку. Эффективным лайфхаком поделилось издание Express.

Плодовые мушки слетаются на фрукты, газированные напитки и другую еду в комнате. Но не спешите покупать магазинные спреи для мух, а лучше воспользуйтесь действенной альтернативой, которая обойдется вам очень дешево.

Ловушка для мух своими руками

Самый успешный и простой способ избавиться от мух — разместить самодельную ловушку с яблочным уксусом. Для этого наполните небольшую миску или банку яблочным уксусом вместе с несколькими каплями жидкости для мытья посуды, накройте тару полиэтиленовой пленкой. Затем сделайте небольшие отверстия на пленке, чтобы заманить мух в жидкость. К слову, вместо уксуса можно использовать красное вино.

Кроме того, природные репелленты — мощное средство отпугивания плодовых мух. Сильный запах сушеного базилика, мяты и лаврового листа отвадит нежелательных насекомых. В качестве альтернативы смешайте воду с эфирными маслами, такими как лемонграсс, лаванда или эвкалипт, а после распылите в доме.

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