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С чем постирать носки, чтобы убрать все пятна: ловкий трюк сработает лучше любого отбеливателя

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Носки снова станут белыми Новость обновлена 26 июля 2023, 19:45
Носки снова станут белыми. Фото pexels.com

Чтобы отбелить носки, воспользуйтесь одним средством домашнего обихода

После нескольких стирок стойкие пятна на носках остаются, какой бы отбеливатель вы не использовали. Однако один подручный компонент эффективно справиться с отбеливанием носков.

Чтобы отстирать носки от любых пятен, приобретите кристаллы соды. О действенном лайфхаке рассказывает издание Mirror.

Так, для стирки носков используйте не просто пищевую соду, а именно кристаллы этого вещества. Это средство сработает намного результативнее, чем если вы будете тратить деньги на отбеливатель.

Чтобы убрать грязные разводы с носков, добавьте столовую ложку кристаллов соды к обычному моющему средству. После стирки носки будут блестеть от чистоты.

Если пятна слишком стойкие, то используйте кристаллы соды для предварительного замачивания. Для этого приготовьте раствор из кристаллов соды и теплой воды, затем замочите в нем носки примерно на час, а после стирайте обычным способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других полезных лайфхаках при стирке. Если добавить один секретный ингредиент в барабан стиральной машины, то полотенца будут долго оставаться мягкими и шелковистыми.

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