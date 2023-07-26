Кормовая или сахарная: пять лайфхаков по выбору сладкой кукурузы

Есть пять важных моментов, на которые важно обратить внимание при выборе кукурузы

Совсем скоро начнется сезон сочной и сладкой кукурузы. Однако, чтобы сварить вкусную кукурузу нужно сперва выбрать правильный кочан.

На портале Smak дали несколько советов, на что нужно обращать внимание при выборе кукурузы. Если сделать неправильный выбор, то не исключен шанс получить отравление.

Есть два типа кукурузы: кормовая и сахарная. Первый тип чаще всего выбирают для крупного рогатого скота. Она продолговатая, а початки около 25 см в длину. Сахарная кукуруза меньше по размеру, всего 15 см и напоминает форму бочонка. Стоит она дороже кормовой, но, как правило, вкуснее.

Также эксперты советуют обращать внимание на зерна кукурузы. У кормовой они имеют насыщенный желтый цвет, иногда даже с оранжевым оттенком. А у сахарной кукурузы зерна всегда светлые, порой даже белые.

Чтобы определить спелость кукурузы, нужно также обратить внимание на ее зерна. Чем початок спелее, тем они более упругие и плотно прилегают друг к другу. Если на зернах есть впадины, то это говорит о том, что влага внутри исчезал, а вместо нее образовался крахмал с восковой кожицей.

Листья тоже могут подсказать, какую кукурузу лучше брать не стоит, а вернее их отсутствие. Лучше всего покупать початки, завернутые в листья, а если кукуруза "голая", то ее ни в коем случае брать нельзя. Порой фермеры подкармливают плод удобрениями, которые проявляются на листьях темными пятнами. Чтобы скрыть это, они обрывают листья.

К тому же, спелую и сладкую кукурузу можно определить на вкус. Достаточно отковырнуть одно-два зернышка у основания початка. У сахарной кукурузы они сочные и сладкие, а у кормовой — безвкусные.

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