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Рис станет вновь рассыпчатым: копеечная хитрость спасет блюдо

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Возвращаем рису рассыпчатость одним взмахом руки
Возвращаем рису рассыпчатость одним взмахом руки. Фото Depositphotos

Вы не поверите, но слипшийся рис спасет хлеб

Рис – незаменимая крупа на нашей кухне. Сытный и ароматный плов, мексиканский рис — это малый перечень нереально вкусных блюд с этим продуктом.

Кажется, что варить крупу не сложно. Но иногда при приготовлении риса может случиться неприятность – он разваривается и подавать на стол его невозможно. Не спешите выбрасывать рис – вместе с Ukr.Media мы расскажем, как можно его спасти.

Как спасти переваренный рис

В таком случае вас спасет хлеб. Несколько кусочков помогут впитать избыточную влагу и восстановить текстуру блюда.

Чтобы рис стал рассыпчатым, просто сложите его в кастрюлю или пароварку. Добавьте несколько кусочков мягкого свежего хлеба без шкурки. Накройте посуду крышкой и оставьте ее на среднем огне на 5-10 минут, периодически помешивайте рис.

Когда крупа станет желаемой текстуры, уберите хлеб и подавайте на стол. Пара кусков хлеба заберет лишнюю влагу из риса и восстановит его структуру.

Обратите внимание, что при добавлении хлеба рис должен быть горячим – только тогда метод сработает идеально. Этот совет пригодится, если вы готовите рис для суши, плова или других блюд – именно там важно сохранить его рассыпчатость.

С помощью обычного хлеба вы сможете наслаждаться вкусным и правильно приготовленным блюдом. Кстати, если дома нет магазинного хлеба, вы можете его приготовить своими руками.

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