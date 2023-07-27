Для чего на плащи пришивают "погоны": правильный ответ знают немногие

Этот элемент одежды имеет не только декоративную функцию

На современных моделях плащей, пальто и некоторых куртках часто можно встретить похожий на погоны элемент. Оказывается, отстегивающиеся ремешки пришиты не просто для красоты, а выполняют важную функцию.

Этот элемент — отголосок военного прошлого верхней одежды. Пришитые к пальто погоны на пуговицах появились в начале 18 века. Солдатам приходилось носить на плече патронные сумки. Данная деталь служила своеобразным "крючком" для удержания и удобного расположения сумки и долгое время располагалась только на левом плече.

В современных моделях историческая деталь при пошиве пальто сохраняется как в мужских, так и женских изделиях. А женщины нашли "погонам" свое применение. Их можно использовать не только как крепление сумки, но и для крепления платка или палантина. Но чаще всего ремешки на плече несут все же декоративную функцию.

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