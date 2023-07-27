Эти два ингредиента очистят ваш унитаз лучше, чем отбеливатель: простейшая хитрость

Экономичное и экологичное средство

Для поддержания безупречной гигиены необходимо следить за чистотой ванной комнаты и туалета с использованием соответствующих средств, к примеру отбеливателя. Однако большинство людей переоценивают это популярное моющее средство: они ожидают, что оно легко удалит всю грязь в туалете, идеально отбелит поверхность и придаст приятный блеск, но это не всегда так.

Вот только реальность оказывается совсем другой. Просто потому, что это моющее средство недостаточно мощное для удаления известкового налета в туалете, пишет santeplus. К счастью, есть эффективное и натуральное средство, способное дать желаемый результат.

Как чистить унитаз до блеска

Существует именно натуральный очиститель, состоящий всего из 2 ингредиентов, которые идеально справятся с задачей: это уксус и пищевая сода. Это решение особенно подходит для очистки ваших туалетов, а также раковин, ванн и плитки.

Что нужно делать:

Сначала посыпьте унитаз пищевой содой, а через 15 минут влейте уксус. Это вызовет химическую реакцию, которая разрушит стойкие отложения известкового налета. Оставьте средство действовать еще на пятнадцать минут, затем потрите особенно грязные участки специальной щеткой и несколько раз спустите воду.

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