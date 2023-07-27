Как заточить терку? Будет как новая, если сделать с ней это

Все инструменты, которые вам понадобятся для заточки, уже имеются у вас на кухне

Из-за постоянного использования практически все кухонные вещи со временем выходят из строя. Особенно это касается терок, которые могут потерять остроту после длительного использования.

Легко затачивайте терку для овощей, используя то, что у вас уже есть на кухне, пишет cpykami. Мы предлагаем несколько способов заточки, и вы можете выбрать с предложенных вариантов наиболее подходящий и удобный для вас.

С отверткой

В этом случае зубчики слегка поднимаются вверх с помощью отвертки или ножа, что делает терку более острой.

С фольгой

Скатайте шарик из фольги, а затем протрите его на терке. Это придаст зубчикам намного большую остроту.

С керамической посудой

Просто несколько раз проведите керамическим дном чашки, тарелки или пиалы по поверхности терки. Зубчики быстро заострятся.

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