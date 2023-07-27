Это клали в банки все: опасный советский метод консервации

Почему не стоит использовать аптечный аспирин

Сейчас идет сезон консервации. Мы рассказывали об интересном рецепте сладких кабачков. Очень часто можно встретить советы положить в банки с овощами таблетки аспирина. Этот метод остался у нас из советской оккупации. Однако он не очень безопасен.

Об этом пишут на портале apteka24.ua. С заготовками на зиму, в частности, может быть связан такое заболевание, как пиелонефрит. Кроме него, есть еще ряд неприятных последствий для органов и тканей.

Зачем аспирин добавляют в консервацию?

Аспирин в консервацию массово клали во времена советского союза. Тогда эти обезболивающие таблетки были очень популярны из-за их дешевизны и доступности. Аспирин уничтожал бактерии и способствовал консервированию. Овощи, закрытые так, долго не портятся и сохраняют свои вкусовые и качественные свойства.

Но лекарство остается лекарством. В частности, обладают противопоказаниями и побочными эффектами. При регулярном и длительном поступлении вещества в организм они становятся просто неизбежными.

Что происходит с организмом, если постоянно есть консервацию с аспирином?

Помидоры с аспирином вредны. Особенно для людей, относящихся к группе риска побочных эффектов. Ущерб от ежедневного употребления аспирина доказали ученые из Австралии и США. По результатам исследования аспирин может вызвать кровотечения и рак.

Есть такие противопоказания для "аспириновой" консервации:

беременность;

период лактации;

бронхиальная астма;

диатез;

заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно эрозивного характера;

аллергические реакции в анамнезе;

нарушение функции печени;

нарушение функции почек;

повышенная чувствительность к препарату.

Противопоказан аспирин и детям. Симптомы болезней могут возникнуть и у здорового взрослого человека при длительном употреблении аспирина. Ацетилсалициловая кислота – это производная салициловой кислоты, а она, в свою очередь – от фенола. Фенол для людей токсичен.

Чрезмерное увлечение консервами с аспирином может привести к серьезным осложнениям:

Пиелонефрит — поражение почек из-за того, что рассол содержит продукты расщепления лекарств, которые, собственно, выводятся через почки.

Эрозивные патологии желудка и кишечника, кровотечения в ЖКТ – в процессе распада салициловой кислоты возникают токсины, они разъедают стенки кишечника и желудка.

Аллергические реакции — при постоянном употреблении возникает аллергическая реакция на ацетилсалициловую кислоту.

Безопасные аналоги

Консервирование огурцов и помидоров не требует аспирина – для этого подойдет любая другая кислота. Кулинария предлагает множество безопасных вариантов.

К таким относятся:

классический уксус;

яблочный уксус;

лимонная кислота;

кислые соки (лимонный, смородиновый, брусничный).

Теперь вы знаете, почему стоит обходить рецепты с аспирином по десятой дороге. Также мы рассказывали, зачем в банки с огурцами кладут дубовые листья.