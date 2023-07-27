Размораживание холодильника феном: почему вы больше не будете так делать

Узнайте, в чем для вас кроется смертельная опасность

Многие используют необычные способы для ускорения размораживания холодильника. Например, некоторые хозяйки для разморозки льда используют фен, предназначенный для сушки волос. Рассказываем, насколько это может быть опасным как для устройства, так и самого человека.

Лучше размораживать холодильник традиционным способом — оставлять его оттаиваться на ночь. Об этом пишет ukr.media.

Почему нельзя размораживать холодильник феном

Поток горячего воздуха, исходящий из фена, обладает достаточно высокой температурой, что может повредить компоненты холодильника. Для наиболее эффективного размораживания рекомендуется обильно поливать лед водой из крана. Также важно не пытаться ускорить процесс размораживания механически, например, с помощью ножа, так как это может повредить устройство.

Кроме того важно отметить, что использование фена для размораживания холодильника может быть опасным для того, кто размораживает. Обдувание холодильника феном снаружи не представляет угрозы для человека. Однако, если направить фен внутрь холодильника, капли воды могут попасть на прибор и он может "коротнуть". В таком случае есть большой риск получить удар током.

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