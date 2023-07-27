В доме всегда будет стоять приятный аромат: просто смешайте эти компоненты

Как самостоятельно приготовить ароматизатор для дома

В уютный дом — дом, в котором царят порядок и уют, и куда хочется вернуться после трудового дня. Одной из важных составляющих уюта являются запахи. Приятно, когда помещение наполнено свежими ароматами, а не жареными котлетами. Бороться с неприятными запахами можно с помощью покупных освежителей воздуха. А можно сделать ароматизатор самостоятельно.

Для приготовления средства понадобятся вода, уксус и корочки цитрусовых. В бутылочке с распылителем смешайте воду и 9% уксус в пропорции 1 к 4. Добавьте в емкость корочки апельсина, мандарина и лимона. Если есть возможность, добавьте листья эвкалипта.

Ароматизатор будет готов к использованию через неделю, когда настоится. Пользуйтесь этим раствором, как и покупным освежителем воздуха.

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