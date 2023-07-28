Будут красивыми даже через месяцы: хитрости как правильно замораживать ягоды

Наслаждайтесь и вспоминайте о ярких летних днях

Замораживание – один из лучших способов сохранить на зиму овощи, фрукты и всевозможные ягоды. Под действием низких температур полезные вещества сохраняются лучше, чем при консервации.

Обычно ягоды после размораживания напоминают непонятное пюре. Как можно заморозить любимую малину, вишню, крыжовник, клубнику или чернику так, чтобы они оставались красивой и вкусной, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как правильно заморозить ягоды

Переберите ягоды, удалите испорченные и поврежденные. Промойте в прохладной воде. Вишню и малину можно подержать в жидкости, чтобы убрать вредителей.

После этого необходимо промокнуть ягоды бумажными полотенцами, просушить и разложить их в герметичную тару – в пищевые контейнеры или пакеты с zip-замком. В таком виде их следует разместить в морозилке.

Целые ягоды можно заморозить и сухим способом. Для этого промытые и просушенные продукты следует разместить на доску, затем отправить в морозильную камеру на 4 часа. Через указанное время следует пересыпать их в пакеты и вернуть в морозильную камеру.

Клубнику, ежевику и малину можно замораживать в виде пюре. Для этого промытые ягоды перетирают через сито, раскладывают в формочки для льда, а потом кубики перекладывают в пакет.

Землянику лучше замораживать с сахарным сиропом в пропорции 300 г сахара на 1 л воды. Массу сначала следует охладить, затем хранить на морозе под пластиковой крышкой.

Хранить замороженные ягоды нужно при очень низких температурах от -18 °C. Именно при такой температуре бактерии не размножаются.

Зимой можно достать ягоды и приготовить с ними любимую выпечку! Наслаждайтесь едой вместе с "Телеграфом"!