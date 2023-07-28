Как убрать желтые пятна на потолке: доступные способы

О потопе ничего не будет напоминать

После затопления или из-за ветхой крыши на гипсокартонном потолке проступают пятна. В процессе высыхания эти пятна приобретают желтый цвет. Кроме того, что это портит внешний вид потолка, так еще и провоцирует появление плесени.

Важно не допустить распространение сырости и плесени по потолку и стенам. Поэтому нужно как можно скорее приступать к устранению проблемы. Даже от самых стойких пятен на потолке можно избавиться с помощью домашних хитростей.

Пятна не появляются без причины. Пєтому для начала нужно устранить первоисточник проблемы.

Прежде чем приступить к обработке, необходимо дать пятну полностью высохнуть. Нужно максимально проветривать пораженное помещение, так как это будет способствовать просыханию и предотвратит появление следов плесени в сыром месте.

Как и чем удалить пятна от влаги на потолке

Прежде всего нужно вооружиться маской и защитными очками. Во время процедуры лучше держать окна открытыми.

Смешайте в ведре одну часть хлорной извести и три части воды. В полученной жидкости смочите губку и пройдитесь по пятнам на потолке. Следите, чтобы на вас не попали брызги.

Пропитывать стену не нужно, достаточно будет нанести немного смеси на пораженную поверхность и дать высохнуть.

Если пятно старое и уже появилась плесень, одной обработки недостаточно. Процедуру придется повторить.

На тот случай, если вариант с использованием хлорки не подходит, есть еще одна домашняя хитрость против пятен от влаги. Но этот способ может повлиять на цвет покрытия.

Нужно смешать белый уксус с водой, помощью распылителя нанести смесь на потолок и оставить на тридцать минут. Затем нужно удалить средство влажной тряпкой.

Когда пятна исчезнут и поверхность высохнет, можно приступить к покраске потолка и стен.

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