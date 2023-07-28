Больше не услышите жужжания мух в вашем доме: какой натуральный репеллент отпугнет насекомых

Справиться с назойливыми мухами можно без химикатов

В летнее время года в доме часто можно заметить нежелательных насекомых. Мухи могут доставлять массу неудобств, начиная от назойливого жужжания в спальне и заканчивая нарушением гигиены приготовления пищи на кухне. Однако от вредителей легко избавиться.

Чтобы отвадить мух от вашего дома, воспользуйтесь необычным лайфхаком. Об этом рассказывает издание Mirror.

Справиться с надоедливыми мухами можно даже без химикатов и дорогих магазинных спреев. Как оказалось, цитрусовое масло является натуральным репеллентом от мух. К тому же, этот ингредиент подарит вам приятный аромат.

Как сделать ловушку для мух? Нужно просто разрезать лимон пополам и посыпать его гвоздикой (еще один запах, который мухи ненавидят). Так вы сделаете свой дом зоной, свободной от мух, без использования каких-либо химикатов. Лайфхак сработает уже через пару часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об экологичных способах борьбы с другим летним насекомым. Если высадить во дворе и доме определенные растения, то проблемы с комарами не возникнет.