Залейте на час эти средства – и канализация прочистится: ловкий трюк

Решить проблему с неработающим сливом помогут предметы домашнего обихода

Жир, остатки пищи, моющие средства, волосы и не только могут стать причиной забитой канализации. Если ваш слив не работает должным образом, засор легко устранить в домашних условиях.

Чтобы прочистить канализацию, используйте лишь подручные средства. О ловком трюке рассказывает издание Express.

Лайфхак для устранения засора в раковине, душевой кабине или ванне потребует кипятка, пищевой соды и уксуса. Эта комбинация из доступных компонентов решит проблему с забитым стоком.

Как прочистить канализацию самостоятельно? Сначала нужно вылить в канализацию кипяток. Затем смешайте 240 мл кипятка с 240 мл столового уксуса в мерном кувшине. После следует добавить 120 г пищевой соды.

Полученный раствор вылейте в канализацию. Субстанция должна вспениться внутри дренажных труб и устранить засор. Оставьте смесь на час.

Уже после этого промойте канализацию горячей водой из-под крана, спускайте воду хотя бы в течение минуты. Ловкий трюк уберет засор, чтобы вода снова могла быстро утекать.

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