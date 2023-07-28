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Зачем 50 копеек в приготовлении макарон: интересный трюк шеф-поваров

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот трюк поможет сварить макароны
Этот трюк поможет сварить макароны. Фото Лайфхакер

Как правильно отмерить порцию пасты

Ароматная паста хоть и является итальянским достоянием, но в последние годы она стала частью рациона украинцев. Особенно мы любим спагетти – ведь их так легко и быстро можно приготовить на ужин.

С ней прекрасно сочетают разные соусы. Но во время приготовления многие путаются, когда определяют количество макарон для варки. О хитром трюке, который поможет с этим справиться, рассказали на Ukr.Media.

Случается, что после варки спагетти получается либо слишком много, либо маловато. А это проблема, ведь по каконам паста варится на один раз — чтобы определенное количество членов семьи поела, но вареных макарон не осталось. Единственный способ приготовить заранее – приготовить сразу больше соуса, и каждый раз перед едой доваривать макароны.

И есть один интересный лайфхак, который поможет быстро и легко определить порцию сухого продукта на одну персону. Поможет любая монета диаметром в 20,8 мм. В Украине это монета в 50 копеек.

По мнению профессиональных кулинаров, стандартная порция пасты, рассчитанная на 1 едока, должна полностью заполнить пространство монетки. Вес такого количества спагетти составит 80 г в сушеном виде. Это "золотая" порция, которой человек насытится, но не объестся.

Хотя, конечно, рекомендация общая, а количество пищи, которую мы хотим съесть всегда индивидуальна, этот лайфхак можно взять на вооружение. Кстати, мы рассказывали, как правильно солить макароны.

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#Рецепт #Монета #Макароны #Лайфхак