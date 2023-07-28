Срочно избавьтесь от этих предметов в квартире: они портят всю "картину"

В интерьере квартиры не место этим предметам

Если вы не хотите, чтобы дизайн интерьера выглядел захламленным, а был стильным и современным, нужно с особым трепетом подходить к выбору деталей. Некоторые предметы своим присутствием могут удешевить пространство и портить все впечатление даже от самого стильного ремонта.

Вот список вещей, от использования которых лучше всего отказаться.

Напольная вешалка

Этот предмет вносит ощущение беспорядка и захламленности в помещении. Вещи лучше хранить в шкафу. Там они будут защищены от пыли, а комната будет выглядеть аккуратно.

Аксессуары

Недорогие популярные постеры в дешевых рамках будут лишь дешевить интерьер. Особенно, если такой постер можно встретить где угодно. То же касается и словесных вывесок с написанными курсивом фамилией или письменными инструкциями о том, что делать в данной области дома.

То же касается и разнообразных статуэток. С ними очень легко переборщить и захламить пространство.

Клеенка

Использование клеенки вместо скатерти избавляет от стирки лишнего домашнего текстиля, так как для ее очистки достаточно влажной тряпки. Но даже самая дешевая скатерть будет выглядеть значительно аккуратнее и лучше любой клеенки.

Ковры

Ковры могут создать теплую и домашнюю атмосферу в вашем доме, но важно убедиться, что они дополняют комнату, в которой вы их размещаете.

Если вам нужен ковер в маленькой комнате, например, в гостиной, не покупайте огромный ковер, который занимает большую часть пола, так как он скроет большую часть покрытия и будет выглядеть странно.

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