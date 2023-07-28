Как быстро убрать запах кошачьей мочи: помогут подручные средства

Неприятные неожиданности случаются с каждым

Каждый владелец кота знает, что это животное необходимо как можно быстрее приучить к лотку иначе сильный запах кошачьей мочи может надолго испортить атмосферу в вашем доме.

Как говорится в материале UAPortal, есть несколько универсальных советов, которые сделают жизнь с пушистиком в доме несколько проще.

Чтобы вывести запах мочи из квартиры, необходимо руководствоваться несколькими простыми советами:

пятно необходимо удалить как можно быстрее, поскольку тогда и от запаха будет избавиться проще;

влагу необходимо собрать бумажным полотенцем или салфеткой, а вот размазывать пятно не рекомендуется, так как вонять оно начнет еще сильнее;

Чтобы вывести запах, сделайте раствор из 1 часть уксуса к 3 части воды и смочите им пятно. Оставьте раствор на минут 15-20, после чего смойте его водой и протрите чистой тканью. Если же вонь осталась, то повторите процедуру еще раз.

Если под рукой нет уксуса или вам не нравится его специфический запах, то можно выдавить сок из лимона и добавить туда чайную ложку соли. Получившуюся смесь необходимо нанести на пятно и оставить на 20 минут.

Впрочем, если речь идет о большом и старом пятне, то скорее всего вам понадобится помощь специальных чистящих средств на основе ферментов или с хлором. Однако перед тем как нанести средство на поверхность, стоит проверить его на незаметном участке, так как сильнодействующие компоненты могут повредить ее.

Не забудьте после уборки проветрить комнату.

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