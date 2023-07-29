Просто потрите скумбрию одним продуктом и забудьте о неприятном запахе во время готовки

Никакой вони ни во время, ни после приготовления рыбы

Скумбрия – это вкусная и ароматная рыба. Существует множество блюд из этого продукта, и каждое из них еще вкуснее предыдущего. Эта рыба невероятно хороша в жареном, запеченном, соленом и копченом виде. Кроме того, по своему составу и полезным свойствам скумбрия ничем не уступает дорогим сортам красной рыбы.

Готовить ее несложно, но при этом вы получаете непревзойденный результат. В то же время у нее есть один серьезный недостаток – крайне неприятный запах в процессе приготовления. Особенно сложно готовить скумбрию в летний период, когда в квартире душно и отсутствует возможность качественного проветривания. Поэтому многим будет интересно узнать, что от этого недостатка можно запросто избавиться. И мы вместе с Рixelinform расскажем

Как избавиться от неприятного запаха во время приготовления скумбрии

Если вы хотите побаловать семью отличным блюдом, но не хотите неприятного запаха на своей кухне, вам стоит обратить внимание на один ингредиент. И этот продукт – обычная соль. Именно она поможет в этой ситуации.

Просто по необходимости разморозьте скумбрию, вымойте и обсушите. После этого обработайте рыбу – просто натрите ее солью и уже через час можете начинать приготовление блюда. Конечно, дополнительно рыбу после этого солить не нужно.

Благодаря этой уловке о неприятном запахе можно будет забыть. Теперь запечь скумбрию с сыром будет еще проще.