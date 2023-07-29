Секрет, о котором мало кто знает: одна маленькая деталь сделает кофе невероятным

Это касается кофе с молоком

Мы рассказывали, как выбрать для себя вкусный кофе. Но кроме этого ее важно еще и правильно приготовить. Многие добавляют в напиток молоко – так вкусовые качества зерен раскрываются иначе, вкус смягчается.

Но, как оказалось, многие кофеманы делают это неправильно. Вместе с Ukr.Media рассказываем как и когда следует добавлять молоко в кофе, чтобы не испортить вкус напитка.

Распространенное заблуждение

Утром или на перемене, спеша, можно налить в только что заваренный кофе холодное молоко или сливки прямо из холодильника в только что сваренный кофе. И только потом обнаружить, что вкус напитка сильно изменился. Кофе становится ненасыщенным, исчезает аромат. Причина этого в холодном молоке.

Как делать правильно

Если вы дадите только что сваренному кофе несколько минут постоять, и только потом добавите в него молоко или сливки – все изменится. Важно – молочный продукт должен быть подогрет.

Напиток, приготовленный таким способом, приобретет богатый кофейно-сливочный вкус. Не будет никакого намека на водянистость.

Принципиально важна именно температура молока. Не торопитесь, подогрейте его до того, как добавлять в кофе – и тогда вкус вас приятно удивит. Также мы рассказывали, как приготовить кофе с карамельными нотками в джезве.