Как навсегда избавиться от мух в доме: просто угостите их этим лакомством

Мухи могут стать настоящей проблемой, но один летний овощ поможет прогнать их

Наличие надоедливых мух в доме может стать настоящим кошмаром. В летнее время появляется просто невероятное количество этих насекомых и вывести их становится очень трудно.

Держать окна закрытыми или бегать со спреем от мух по дому — не самый лучший выход из ситуации. Лучше обратиться к лайфхакам, которые можно использовать в борьбе с насекомыми.

Одним из средств, которые можно использовать для отпугивания мух, является огурец, пишет Mirror.

Если вы обнаружите, что мухи собираются на мусорном ведре, то положите ломтики огурца на верхнюю его часть.

Если вы обнаружите, что мухи слетаются в определенные места в вашем доме, разложите там ломтики огурца, чтобы отпугнуть насекомых.

Ломтики и кожура огурца также могут помочь защитить дом от муравьев. Главное — не забывать регулярно заменять ломтики, пока они не сгнили и не привлекли других насекомых.

Если метод с огурцом вам не подходит, сделайте репеллент из водки, запах которой мухи ненавидят.

В бутылке с распылителем смешайте одну чашку водки с чайной ложкой масла лимонного эвкалипта и двумя чайными ложками сока алоэ вера. Распылите средств на все места, где любят собираться мухи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать эффективную ловушку для насекомых.