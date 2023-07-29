Что сделать с колготками, чтобы они больше не рвались: три трюка

Больше никаких стрелок и затяжек на капроновом изделии

Дамские колготки, несомненно, являются неотъемлемой частью гардероба, но их стоимость довольно высока, особенно учитывая, что из-за разрывов приходится часто покупать новые. Возможно ли как-то избежать этой проблемы? Конечно, и мы с удовольствием расскажем как.

Капроновые колготки, особенно тонкие, легко повреждаются: достаточно только зацепить ногтем, и появляется дырочка. Чтобы сделать колготки более прочными и продлить их срок службы на годы, пишет cpykami, воспользуйтесь одним из трех нижеперечисленных секретов.

Как упрочнить капроновые колготки

Лак для волос

Обработайте обе стороны чистых колготок лаком после каждой стирки. Лак для волос укрепит нити, делая колготки более прочными.

Кипяток

Залейте колготки кипятком, а затем оставьте их в воде в течение полутора часов. Под воздействием температур нити претерпевают изменения в своей структуре и становятся более прочными.

Морозилка

Попробуйте поместить колготки в морозильник на протяжении часа. Этот метод противоположен предыдущему, но в то же время является самым простым. Выполните это и заметите, что колготки станут значительно прочнее.

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