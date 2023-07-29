Какие запахи отпугивают мух: проверенный способ из народа

Действует лучше москитной сетки

Сомнительно, чтобы среди всех жителей планеты нашелся хоть один человек, который бы обожал этих насекомых. Мухи не заслуживают внимания — они везде пробираются, портят продукты своими грязными лапками, на которых полно микробов и бактерий.

Мухи входят в группу вредителей, которые передают болезни, и их личинки представляют опасность для человека. Эти насекомые обладают способностью собираться в больших скоплениях и летать по помещению. Но есть запахи, которые отпугивают мух раз и навсегда, пишет pixelinform.

Как избавиться от мух

Существуют определенные средства, которые прославляются своей способностью отпугивать мух. Особенно к ним относятся эфирные масла, такие как масла гвоздики, чайного дерева, герани, лаванды, туи, розмарина или мяты.

Просто наполните пульверизатор водой и добавьте несколько капель выбранного масла. Затем распылите полученную смесь в районе дверей и окон. После такой простой обработки ни одна муха не решится вторгнуться в ваш дом.

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