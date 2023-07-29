Для чего наливать минералку в утюг: поразительный трюк

Этот бытовой прибор нуждается в своевременном уходе

Утюг позволяет разгладить все складки на любых вещах и сделать их вид безупречным. Но в любой момент этот бытовой прибор может выйти из строя из-за нагара.

Чтобы такого не случилось, нужно правильно ухаживать за утюгом.

Опытные хозяйки чистят утюг с помощью минеральной воды с газом. Газированная жидкость удаляет даже самые жесткие загрязнения без применения различной магазинной химии. К тому же этот метод очистки не требует больших затрат. Для него потребуется совсем немного минералки.

Как почистить утюг минералкой

Емкость утюга наполните минеральной водой, после чего нагрейте прибор. Возьмите кусок ненужной натуральной ткани и отпарьте его утюгом. В процессе глажки вся накипь полностью удалится из утюга. На это понадобится буквально несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно выйти из ситуации, когда нужно погладить вещи, а утюга под рукой нет.