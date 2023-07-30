Какое домашнее растение отпугивает комаров: посадите в горшок — и минус проблема

Забудьте об их надоедливом жужжании и укусах

Когда летом комары становятся настолько "прилипчивые" к нам, как медведи к меду, мы готовы прилагать все усилия, чтобы бороться с этими жужжащими насекомыми. Интересно, но можно защитить себя от неприятных укусов комаров, если посадить всего одно зеленое растение в горшке.

Например, лемонграсс, пишет santeplusmag. Это долгоживущее ароматическое растение с вечнозелеными листьями, которое отлично отпугивает мух и комаров своим ароматом.

Как садить лемограсс

Лемонграсс выращивают в горшках с использованием влажной и хорошо дренированной почвы. Посадите семена лемонграсса на поверхность земли в горшке и держите его в теплом и солнечном месте до тех пор, пока семена не прорастут. Оптимальная температура для этого процесса составляет примерно 20-25°C.

Когда лемонграсс достигнет высоты 15 см, нужно переместить его в новый горшок с диаметром около 30 см. Перед этим на дно горшка следует поместить слой глиняной гальки или гравия, а затем добавить субстрат, состоящий из равных частей почвы для горшка, садовой земли и песка. После пересадки растение следует хорошо полить.

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