Старый нагар отвалится за 15 минут: в чем проварить сковороду, чтобы была как новая

Вот что нужно сделать

Обычно сковородку используют на протяжении многих лет, и нагар, который со временем образуется и становится неотъемлемой частью посуды, удалить бывает практически невозможно.

Однако существует легкий способ вернуть старой, любимой сковородке её первоначальный вид, используя обычные средства, которые доступны каждой хозяйке. Чтобы она снова стала как новая, достаточно выполнить несколько простых манипуляций, пишет ukr.media.

Как почистить сковороду от нагара

Возьмите контейнер с большим объемом, достаточным для помещения туда сковороды. Положите в него кусок хозяйственного мыла и залейте водой. Поставьте емкость на плиту и дождитесь, пока раствор начнет закипать.

В кастрюлю добавьте две столовые ложки лимонной кислоты и две столовые ложки уксуса на каждые пять литров воды. После этого поместите сковородку в полученное средство и проварите ее в течение 15 минут. Если слой нагара старый и толстый, то лучше варить сковородку не менее одного часа, а лучше — полтора.

Затем, возьмите металлическую губку для мытья посуды или нож, и удалите остатки грязи. Благодаря предварительному размягчению нагара, это задание будет выполнено очень легко.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.