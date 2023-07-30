Вы могли не знать: как правильно выбирать хлеб
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Есть критерии, на которые следует обратить внимание
Пышный, ароматный хлеб – прекрасное дополнение к любой трапезе. Мы рассказывали, как испечь его дома. Но в магазине на полках с хлебными изделиями представлен огромный ассортимент.
Вместе с Ukr.Media рассказываем, как не потеряться между батонов и какие критерии следует учитывать при выборе хлеба. В общем, не стоит злоупотреблять каким-либо видом хлеба. Но всегда есть более полезные и менее полезные варианты.
Полезным можно считать хлеб, отвечающий следующим условиям:
не содержит муки высшего сорта;
- цельнозерновой;
- замешан на закваске, а не на дрожжах;
- спеченный из муки грубого помола;
- богат пищевыми волокнами;
- не содержит красителей и консервантов.
Если речь идет о пшеничном хлебе, следует обратить внимание на наличие отрубей, зародышей пшеницы и эндосперма в составе. Эти компоненты делают хлеб более полезным.
Ржаной хлеб обычно более плотный и тяжелый, ведь содержит меньше глютена и жиров. По сравнению с пшеничным хлебом такой хлеб оказывает меньшее негативное влияние на уровень сахара в крови. А еще он будет поддерживать чувство сытости на более длительное время.
Прекрасный вариант для людей, имеющих целиакию (непереносимость глютена) – гречишный хлеб. Он вообще не содержит глютена.
Овсяный хлеб – отличный источник бета-глюкана. Это растворимая клетчатка, которая играет немаловажную роль в снижении уровня холестерина. Хлеб с льном богат клетчаткой и полезными жирами, содержит растительные омега-3 жирные кислоты и лигнаны.
Ориентировочная норма употребления хлеба для взрослого человека – 100 г в день. Также мы рассказывали, как сделать кофе с молоком вкуснее.