Не спешите выбрасывать старые колготы: неожиданные решения для этих вещей

5 идей, как дать вторую жизнь старым колготам

Непригодные для носки капроновые колготы со стрелками или дырками обычно сразу отправляют в ведро. Но некоторые хозяйки находят этим вещам новое применение.

Вот несколько идей, как можно использовать старые колготы.

1. Замена губки для обуви. Капроновые колготы отлично подходят для того, чтобы наносить крем на обувь. Если наносить обувной крем щеткой, он ложится неравномерно и поверхность получается матовой. А если пройтись по поверхности туфель или ботинок капроном, они будут блестеть.

2. Губка для мытья. С помощью старых колгот можно сэкономить на покупке губок для мытья ванной или других поверхностей. Достаточно положить внутрь чулка обмылок и завязать узелок. Полученной губкой можно мыть ванную и прочую сантехнику.

3. Замена микрофибровой тряпке. После мытья окон и зеркал протрите поверхность капроновыми колготами и получите сияющую поверхность не хуже, чем после дорогой тряпочки из микрофибры.

4. Помощь во время стирки. Если положить внутрь колгот носки и другие мелкие вещи, а потом отправить в барабан стиральной машины, они не будут путаться в других вещах и теряться. Кроме того, капроновыми колготами можно в нескольких местах связать пододеяльник и тогда он точно не завяжется в узел во время стирки.

5. Подвязка для растений. На земельном участке чулки могут пригодиться для подвязки помидоров и других культур. Нужно разрезать колготки на отдельные веревочки и привязать растение за стебель к опоре.

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