Станет как новенький: как починить экран телефона

Не всегда обязательно обращаться к профессионалу для устранения поломки смартфона

Мобильный телефон стал незаменимым устройством. Он помогает поддерживать связь с близкими, работать из любой точки мира, контролировать банковские счета, расплачиваться в магазинах и даже следит за нашим здоровьем.

Из-за частого использования сенсорный экран покрывается царапинами. Небольшая неосторожность может привести к полной замене экрана смартфона.

В идеале экран должна защищать специальная пленка или стекло. Но если трещины все же появились, убрать их можно своими руками. Первое, что нужно сделать, прежде чем применять любой из этих трюков на практике, это выключить телефон и извлечь аккумулятор. Также желательно заклеить малярным скотчем порты устройства, чтобы никакая жидкость или продукт, который мы собираемся использовать, не попали. Это можно легко сделать, наклеив немного малярного скотча.

Лучшие самодельные средства от царапин на смартфоне

Зубная паста. Наносится непосредственно на экран влажной тканью. Таким образом можно уменьшить глубину царапины и даже заставить ее исчезнуть.

Вазелин. Наносится на экран ватным диском, смоченным спиртом. Для достижения хороших результатов важно использовать 100% чистый вазелин.

Растительное масло. Лучший вариант, если повреждения не очень глубокие. Через экран смартфона нужно провести мягкой тканью, смоченной несколькими каплями растительного масла.

Тальк. Присыпку нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы получился своего рода густой крем. Его нужно нанести на экран с помощью ткани, так же как и в предыдущих техниках.

Пищевая сода. Смешайте небольшое количество соды с водой, чтобы получить пасту. Немного средства нужно нанести на мягкую ткань и протереть царапину круговыми движениями.

Лак для ногтей. Это средство эффективно, если лак для ногтей того же типа, что и стекло или пластик на экране устройства. Эмаль не только заполняет царапину, но и создает тонкий слой, который может служить защитой от будущих ударов.

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