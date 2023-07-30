Не найдете в доме ни одной мухи: как отпугнуть насекомых с помощью доступного продукта

Справиться с назойливыми насекомыми можно без магазинных спреев

В летнее время мухи в доме могут стать настоящим кошмаром. Однако с насекомыми легко справиться, даже не тратя деньги на спреи и ловушки-липучки в магазине.

Чтобы избавиться от мух в доме, используйте один доступный овощ – огурец. О необычном способе борьбы с насекомыми рассказывает Mirror.

Вряд ли вы думали над тем, что поможет отпугнуть мух обычный огурец. Однако этот дешевый продукт действительно может устранить проблему с назойливыми насекомыми. Благодаря простым уловкам вы больше не увидите мух в вашем жилище и не будете переживать за чистоту и гигиеничность.

Как отпугнуть мух в доме

Мухи часто летают возле мусорных баков, однако вы сможете просто предотвратить откладывание яиц этими паразитами. Всего лишь нужно положить ломтики огурца на верхнюю часть мусорного ведра.

Кроме того, так же поступите и в другим комнатах. Там, где чаще всего видите мух, разместите ломтики огурца, чтобы отпугнуть крылатых.

К слову, этот овощ защищает ваше жилище и от других нежелательных гостей, включая муравьев. Главное – регулярно обновляйте огуречные ломтики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других необычных, но эффективных лайфхаках для борьбы с распространенными летом насекомыми. Если вас достают комары, то стоит высадить всего лишь одно комнатное растение.