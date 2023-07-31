Только кипяток и уксус: как быстро отмыть духовку после приготовление еды

Не нужно будет ничего оттирать, если использовать одну хитрость

Для того чтобы избежать необходимости тщательно чистить духовку после каждого использования, выполните одну простую процедуру. Тогда достаточно будет лишь протереть её влажной тряпкой, и духовка снова будет сиять чистотой!

Основное правило состоит в том, чтобы выполнить это действие сразу после приготовления пищи, пока духовка ещё не успела остыть. Об этом пишет cpykami.

Как почистить духовку

Следует налить 100 мл уксуса 9% и 1 л кипятка в миску. Затем поместите миску в духовку, закройте дверцу и оставьте на 20 минут. В течение этого времени жир и загрязнения отпарятся, что сделает их легко удаляемыми. Просто возьмите тряпку, окуните её в остывший раствор из воды и уксуса, и протрите духовку до чистоты. Если повторять эту процедуру каждый раз после приготовления пищи, то духовка всегда будет находиться в хорошем состоянии.

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